2018-10-19T09:29:57+03:00
Наука

В Красноярском крае в тайге найдена паровая машина времен «Золотой лихорадки»

Как она оказалась в лесной глуши?
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае в тайге найдена паровая машина времен «Золотой лихорадки». Фото: страница Владислава Власова в ФейсбукеВ Красноярском крае в тайге найдена паровая машина времен «Золотой лихорадки». Фото: страница Владислава Власова в Фейсбуке
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В Сухобузимском районе в тайге обнаружена старинная паровая машина. Известный красноярский велопутешественник Владимир Черников и его товарищ Дмитрий Семенов давно искали ее и нашли только с третьего раза. Известно, что этот раритет – почти единственное материальное свидетельство «золотой лихорадки» в Енисейской губернии середины 19-го века.

За помощью путешественники обратились к своим коллегам в Королевское географическое общество Великобритании – возможно, там расскажут, когда и при каких обстоятельствах в Сибири могла появиться заморская диковинка.

Для Владимира Черникова его находка сродни кладу. Он планирует ее вывезти из тайги и разместить в краеведческом музее села Сухобузимского.

- К сожалению, ни в одном сибирском музее я не видел экспозиций, посвященных Енисейской золотой лихорадке. Есть лишь просто о добыче золота. А ведь роль последней в развитии экономики страны была огромной, - сетует путешественник.

Корреспонденты «Комсомольской правды»-Красноярск присоединились к расследованию этой загадочной истории. Читайте нас в ближайшее время на сайте kp.ru.

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