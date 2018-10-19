«Комсомолка» готовит к сезону гриппа

19 Окт. 09:02 2018-10-19T09:02:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 19 октября, вышел пятничный номер «Комсомольской правды» со специальным приложением «Здоровье». Традиционно сезон гриппа и ОРВИ начинается в сентябре, а в ноябре-декабре подключаются вирусы гриппа. В номере собрали прогнозы медиков о том, какие вирусы идут к нам этой зимой и как от них защищаться. Эксперты говорят о том, что в этого году нужно быть готовыми к свиному группу и двум незнакомым вирусам. Так же поднимается вопрос о том, нужно ли вакцинироваться или нет.

Собрали самые актуальные и действенные советы европейский исследователей о том, как можно обезопасить себя в сезон гриппа и ОРВИ. К сожалению, чаще всего заболевают дети, поэтому в «Комсомолке» мы подробно рассказали о том, как оплачиваются больничный в 2018 году и на что рассчитывать родителям, если ребенок простудился.

Каждому покупателю номера медицинская маска в подарок!

Берегите свое здоровье!