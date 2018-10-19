2018-10-19T09:02:26+03:00
Общество

«Комсомолка» готовит к сезону гриппа

Какие вирусы ждут этой зимой и как обезопасить себя от вирусной атаки
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Каждому покупателю номера медицинская маска в подарок!Каждому покупателю номера медицинская маска в подарок!Фото: Евгения ГУСЕВА
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Сегодня, 19 октября, вышел пятничный номер «Комсомольской правды» со специальным приложением «Здоровье». Традиционно сезон гриппа и ОРВИ начинается в сентябре, а в ноябре-декабре подключаются вирусы гриппа. В номере собрали прогнозы медиков о том, какие вирусы идут к нам этой зимой и как от них защищаться. Эксперты говорят о том, что в этого году нужно быть готовыми к свиному группу и двум незнакомым вирусам. Так же поднимается вопрос о том, нужно ли вакцинироваться или нет.

Собрали самые актуальные и действенные советы европейский исследователей о том, как можно обезопасить себя в сезон гриппа и ОРВИ. К сожалению, чаще всего заболевают дети, поэтому в «Комсомолке» мы подробно рассказали о том, как оплачиваются больничный в 2018 году и на что рассчитывать родителям, если ребенок простудился.

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Берегите свое здоровье!

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