2018-10-19T09:55:05+03:00
Происшествия

«Я глупость совершил»: в Красноярске задержали мужчину, «заминировавшего» отдел МВД

Каяться начал сразу же, как его задержали [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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«Я глупость совершил»: в Красноярске пьяненький хулиган «заминировал» отдел МВД. Стоп-кадр видео пресс-службы полиции«Я глупость совершил»: в Красноярске пьяненький хулиган «заминировал» отдел МВД. Стоп-кадр видео пресс-службы полиции
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В Красноярске задержали 44-летнего мужчину, который со скуки заминировал отдел МВД.

Житель Красноярска позвонил по номеру 01, сказал, что заминировал отдел полиции №2 на Маерчака, 2. «Мина там, взорвется все» - произнес в трубку и отключился.

Таких «минеров» в Красноярске хватает, полицейским часто приходится иметь с ними дело. Уже руку набили, знают, как искать. Для начала, конечно, проверили здание полиции, но подозрительного предмета не обнаружили. А потом быстро вычислили по телефону, где находится телефонный «террорист» и нагрянули к нему.

Мужчина, к слову, уже не первый раз пойман на подобном, у него уже было ограничение свободы. «Глупость я совершил, - кается мужчина на камеру. – Позвонил, сказал, что МВД заминировал... употребляю я, употребляю».

На него завели уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Так что ему грозит реальный срок – до 8 лет лишения свободы в местах не столь отдаленных.

В Красноярске хулиган заминировал отдел полиции.

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