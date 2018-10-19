19 Окт. 08:33 2018-10-19T08:33:08+03:00

На Красноярской ТЭЦ-3 запущен генератор, способный обеспечить электричеством все дома города. Фото: пресс-служба СГК

Так был реализован масштабный инвестиционный проект

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На Красноярской ТЭЦ-2 реализован масштабный инвестпроект, связанный с заменой генератора энергоблока. Буквально накануне новый генератор был запущен и синхронизирован с Единой энергетической системой России, - сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.

Установленная электрическая мощность оборудования составляет 208 МВт. Этого хватит, чтобы обеспечить электричеством все дома Красноярска. От старого генератор отличается тем, что его охлаждение происходит за счет водорода.

Генератор полностью изготовлен в Новосибирске. В Красноярск его доставляли по частям, сначала статор массой 190 тонн, затем 44-тонный ротор.

- Генераторы с водородным охлаждением в России являются основой генерации электроэнергии на теплоцентралях. По нормативу срок службы такого генератора составляет 40 лет. От безотказной работы машины зависит производительность всей станции, - сообщил Андрей Власов, директор Красноярской ТЭЦ-3 СГК.