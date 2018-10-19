2018-10-19T11:33:31+03:00
Общество

В Красноярске с января 2019 года увеличат плату за детский сад

Ненамного, всего на 35 рублей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске с января повысится стоимость посещения детского садаВ Красноярске с января повысится стоимость посещения детского садаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске с января 2019 года повышается стоимость посещения ребенком детского сада. Уточняем: муниципального детского сада и тех частных детских садов, с которыми администрация города заключила партнерские соглашения. Если сейчас плата составляет 1606 рублей в месяц, то в новом году станет на 35 рублей выше, то есть 1641 рубль.

С чем это связано, рассказали в управлении образования Красноярска. Дело в том, что родительская плата за посещение ребенком детского сада уходит в основном на питание, но не перекрывает всех затрат. Более половины затрат за организацию питанию компенсирует городской бюджет. С нового года затраты возрастают. В 2018 году на эти цели уйдут 539 миллионов рублей, а в 2019 году планируется уже 549 миллионов.

В управлении образования отметили, что как и прежде семьи со среднедушевым доходом, не превышающим 1,5 величины прожиточного минимума на каждого члена семьи, могут претендовать на возврат части родительской платы. За первого ребёнка в семье размер компенсации составит 20% от стоимости посещения муниципального дошкольного учреждения, за второго – 50%, за третьего и последующих детей – 70%.

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