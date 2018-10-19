В Красноярск под видом шоколадных конфет из Тувы привезли крупную партию гашиша.

19 Окт. 07:52 2018-10-19T07:52:17+03:00

Вот вам и «Мишка на севере» [видео]

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В Красноярск под видом шоколадных конфет привезли крупную партию наркотика. Глядя на них, с первого взгляда и не подумаешь ничего такого криминального. Вот оперативники на видео открывают спортивную сумку, в ней – полиэтиленовый кулек, в кульке на первый вид сладости в шуршащей яркой упаковке. Даже запечатаны, как надо. Но внутри – зеленовато-коричневые брикетики гашиша.

Такую вот посылку перевозил 27-летний житель города Шарыпово. Молодой человек не ожидал, что бойцы наркоконтроля «встретят» его с поличным. Вес конфискованного наркотика составил 300 граммов.

Установили полицейские и продавца гашиша. Ею оказалась 49-летняя жительница Тувы. У женщины нашли банковскую карту, на которую она получала деньги за проданный криминальный товар. Оба подозреваемых, и продавец, и покупатель, задержаны. Они могут провести в колонии до 20 лет каждый.