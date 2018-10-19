2018-10-19T06:56:53+03:00
Происшествия

В Норильске в аварии с автобусом погиб водитель и пострадали 10 пассажиров

Полиция разбирается в причинах ДТП
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Норильске в аварии с автобусом погиб водитель и пострадали 10 пассажиров. Фото: ГИБДД краяВ Норильске в аварии с автобусом погиб водитель и пострадали 10 пассажиров. Фото: ГИБДД края
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В Норильске в жуткой аварии с автобусом пострадали 10 пассажиров. Еще один человек погиб. Эту информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в УГИБДД ГУ МВД России по краю. И сообщили некоторые предварительные подробности. Трагедия произошла сегодня утром, 19 октября, на автодороге Норильск – Алыкель. Из Кайеркана в сторону Норильска за рулем легкового автомобиля двигалась 44-летняя женщина. По непонятным пока причинам она выехала на встречную полосу и в лобовую столкнулась с тяжелым пассажирским автобусом.

Удар был такой силы, что автобус вылетел с дороги в кювет. К счастью, он не перевернулся и устоял на колесах. 10 пассажиров в салоне получили травмы различной степени тяжести. А женщина-водитель погибла на месте. Судя по состоянию ее автомобиля, у нее почти не было шансов на спасение. На месте работает дорожная полиция, устанавливая причины ДТП.

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