В Красноярске на бухгалтера автозаправки за растрату завели 12 уголовных дел

19 Окт. 06:41 2018-10-19T06:41:29+03:00

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В Красноярске на бухгалтера одной из автозаправочных станций завели 12 уголовных дел – по одному на каждый эпизод преступления. Уточняем: уже бывшего бухгалтера. После того, как начальство заподозрило, что она нечиста на руку, ее уволили по статье и написали заявление в полицию. Поначалу женщина категорически все отрицала: не брала, не причастна, не виновна.

- В ходе предварительного следствия установлено, что 41-летняя жительница краевого центра, используя свое служебное положение, перевела с расчетного счета компании 285 тысяч рублей на свою банковскую карту, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции города.

Следствие идет полным ходом. Опрашиваются свидетели, допрашивается подозреваемая. Если ее вина будет установлена, женщине грозит реальное лишение свободы сроком до 6 лет. Так что в ее интересах сотрудничать со следствием.