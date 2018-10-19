В Красноярске директора школы оштрафовали за «антиконкурентное» поведение

19 Окт. 06:29 2018-10-19T06:29:46+03:00

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Директора одной из красноярских школ, она находится в Кировском районе, оштрафовали за нарушение закона о закупках. Руководитель образовательного учреждения заключил контракты на ремонтные работы с подрядчиком напрямую, без размещения информации на портале госзакупок и проведения торгов. Зачем лишние хлопоты, решил руководитель. И такое решение обошлось ему в 50 тысяч рублей.

По существующему законодательству все работы и закупки для нужд государственных организаций и учреждений на сумму свыше 400 тысяч рублей должны проводиться в форме электронного аукциона. В случае со школой в Кировском районе цена вопроса составляла свыше 5,4 миллиона рублей. На эти деньги необходимо было отремонтировать крышу и усилить дверные проемы. Чтобы обойти закон, директор школы раздробил единый крупный контракт на 16 мелких договоров. Но когда прокуратура начала проверку, вся эта схема вышла наружу, - сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства.