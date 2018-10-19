2018-10-19T06:29:46+03:00
Общество

В Красноярске директора школы оштрафовали за «антиконкурентное» поведение

Он нанял подрядчика без проведения торгов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске директора школы оштрафовали за «антиконкурентное» поведениеВ Красноярске директора школы оштрафовали за «антиконкурентное» поведениеФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Директора одной из красноярских школ, она находится в Кировском районе, оштрафовали за нарушение закона о закупках. Руководитель образовательного учреждения заключил контракты на ремонтные работы с подрядчиком напрямую, без размещения информации на портале госзакупок и проведения торгов. Зачем лишние хлопоты, решил руководитель. И такое решение обошлось ему в 50 тысяч рублей.

По существующему законодательству все работы и закупки для нужд государственных организаций и учреждений на сумму свыше 400 тысяч рублей должны проводиться в форме электронного аукциона. В случае со школой в Кировском районе цена вопроса составляла свыше 5,4 миллиона рублей. На эти деньги необходимо было отремонтировать крышу и усилить дверные проемы. Чтобы обойти закон, директор школы раздробил единый крупный контракт на 16 мелких договоров. Но когда прокуратура начала проверку, вся эта схема вышла наружу, - сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярском крае задержали серийных домушников, награбивших на 10 миллионов рублей
Почти половина красноярцев призналась: готовы уволиться хоть сейчас
Опубликован первый список имен для переименования аэропортов Красноярска и Норильска
Красноярск вошел в пятерку самых пьющих городов страны
В Красноярск возвращается «Пятерочка»
В Минусинской больнице с пациента взяли 27 тысяч рублей за бесплатную операцию
В Красноярске тестируют терминал для оплаты проезда в автобусе банковской картой
Антимонопольщики проверят жалобы красноярцев на рост цен на хлеб
Минобороны безвозмездно передаст земельные участки для решения проблем обманутых дольщиков в Красноярске
Радио разыгрывает зимние шины!
Красноярцы не хотят жить выше 10 этажей
В Красноярске за незаконный вывоз строительного мусора изъяли два автомобиля
Красноярские художники нарисовали уличную картину площадью около 100 квадратных метров
В Красноярском крае в канализации нашли 4-месячный человеческий плод
В Красноярском крае автобус с 17 пассажирами слетел в кювет
В Красноярском крае продолжается сбор новых названий для аэропортов Красноярска и Норильска
В Красноярском крае водитель автобуса вернул пассажирке потерянные 65 тысяч рублей