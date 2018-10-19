В Красноярске меняется схема движения трамваев

19 Окт. 05:32 2018-10-19T05:43:01+03:00

Но ненадолго, всего на семь дней

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В Красноярске на правобережье меняется схема движения трамваев. Правда, терпеть неудобство от новой непривычной схемы пассажирам придется недолго – всего неделю. И связано это с ремонтом трамвайных путей на участке от остановки «Художественная галерея» до остановки «Возрождение кредит».

Итак, новая схема движения трамваев работает с 20.00 17 октября до 23.00 23 октября.

Маршрут № 6: Предмостная площадь – Александра Матросова – 60 лет Октября – Щорса – Мичурина – Волжская – Говорова – конечная «Энергетиков» – Говорова – Волжская – Мичурина – Щорса – 60 лет Октября – Александра Матросова – Предмостная площадь.

Маршрут № 8 20 октября будет закрыт.

Маршрут № 4 и № 7 с 20.00 отменяются.

С 21.00 19 октября до 12.00 20 октября изменится движение маршрутов №4 и №6 со стороны поселка Первомайского: после остановки «Трамвайное депо» они едут в объезд через территорию депо, далее возвращаются к прежней схеме движения.