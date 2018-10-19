В Красноярске появится детский горнолыжный склон с подъемником

19 Окт. 04:56 2018-10-19T04:56:53+03:00

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В Красноярске появится детский горнолыжный склон. Его так и назовут по микрорайону, где он находится - «Солнечный». А к нему – самый настоящий подъемник для юных горнолыжников. Так что они смогут совмещать приятное с полезным.

«Вот так готовимся к сезону. Отличную возможность нам предоставила компания «СУЭК». На склоне появится бэби-лифт сертифицированный, соответствующий всем требованиям» - рассказывает на своей страничке в Инстаграме директор Красноярского туристско-спортивного центра Василий Грошев.

Склон, где уже устанавливают подъемное оборудование, очень популярен у родителей не только микрорайона Солнечного. Сюда привозят ставить на лыжи юных красноярцев со всего города. В прежние годы зимние забавы здесь были не организованы, в основном детвора и взрослые катались на плюшках. В этом году количество трасс для плюшек сократят, зато свое развитие получат как раз трассы для горных лыж и сноуборда.