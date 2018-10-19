2018-10-19T04:36:55+03:00
Общество

На Таймыре появились два морга на санях

Их доставят в дальние поселки
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На Таймыре появились два морга на санях. Фото: сайт Таймырского районаНа Таймыре появились два морга на санях. Фото: сайт Таймырского района
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На Таймыре появились два морга на санях. Буквально несколько дней назад их доставили в Дудинку, а затем отправят в два дальних поселения – Усть-Авам и Волочанку. Каждый морг представляет собой контейнер на полозьях, - сообщается на официальном сайте муниципального района. Площадь такого помещения – 30 квадратных метров. Внутри есть холодильная камера и зал для анатомирования. Каждый такой модуль надежно защищен, оборудован вентиляцией, кондиционером, водой и электричеством.

Такие морги очень нужны в дальних северных поселках, поскольку там нет стационарных помещений для проведения судебно-медицинского исследования и временного хранения тел умерших. Жителям поселков приходится хоронить умерших, без вскрытия. Нет вскрытия – нет подтверждения факта смерти, отсюда периодически возникают разного рода проблемы.

Остается добавить, что еще один такой модуль находится в Снежногорске, весной его доставят в поселок Хантайское. И будут приобретены еще три морга для поселков Сандасско, Новорыбное, Носок и Караул.

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