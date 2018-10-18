2018-10-18T15:19:40+03:00
Общество

14 из 15 банок тушенки в Красноярске – подделка

Какой образец не забраковали?
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
14 из 15 банок тушенки в Красноярске – подделка.14 из 15 банок тушенки в Красноярске – подделка.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Почти вся тушенка на прилавках магазинов Красноярска признана фальсификатом. Специалисты ЦСМ и Российского института потребительских испытаний проверили ее на содержание мяса, соли, белка, жиров. И заключили: только один из 15 закупленных образцов соответствует нормам.

Итак, для тестирования взяли тушеную говядину производства Ленинградской, Рязанской, Новгородской, Орловской, Курганской и Калининградской областей, а также Карачаево-Черкесской республики. Все банки приобрели в магазинах.

И вот результат: единственным образцом, произведенным по ГОСТу, оказалась тушенка «Честный продукт» (ООО «ПК «Русь» из Новгородской области).

Остальные эксперты попросту забраковали. В них обнаружили «запрещенные» компоненты: хрящи, кости, лимфоузлы, каррагинан, крахмал, соевый белок и прочее.

В РИПИ назвали производителей фальсификата: «Балтпроммясо», «Семейный бюджет», «СОВОК», «Главпродукт», «Лужский консервный завод», «СКОПИНСКИЙ», «Наша трапеза», «Елинский», «ОВА» и «Курганский стандарт».

Делаем выводы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярском крае задержали серийных домушников, награбивших на 10 миллионов рублей
Почти половина красноярцев призналась: готовы уволиться хоть сейчас
Опубликован первый список имен для переименования аэропортов Красноярска и Норильска
Красноярск вошел в пятерку самых пьющих городов страны
В Красноярск возвращается «Пятерочка»
В Минусинской больнице с пациента взяли 27 тысяч рублей за бесплатную операцию
В Красноярске тестируют терминал для оплаты проезда в автобусе банковской картой
Антимонопольщики проверят жалобы красноярцев на рост цен на хлеб
Минобороны безвозмездно передаст земельные участки для решения проблем обманутых дольщиков в Красноярске
Радио разыгрывает зимние шины!
Красноярцы не хотят жить выше 10 этажей
В Красноярске за незаконный вывоз строительного мусора изъяли два автомобиля
Красноярские художники нарисовали уличную картину площадью около 100 квадратных метров
В Красноярском крае в канализации нашли 4-месячный человеческий плод
В Красноярском крае автобус с 17 пассажирами слетел в кювет
В Красноярском крае продолжается сбор новых названий для аэропортов Красноярска и Норильска
В Красноярском крае водитель автобуса вернул пассажирке потерянные 65 тысяч рублей