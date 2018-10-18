18 Окт. 15:19 2018-10-18T15:19:40+03:00

14 из 15 банок тушенки в Красноярске – подделка. Фото: Мария ЛЕНЦ

Какой образец не забраковали?

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Почти вся тушенка на прилавках магазинов Красноярска признана фальсификатом. Специалисты ЦСМ и Российского института потребительских испытаний проверили ее на содержание мяса, соли, белка, жиров. И заключили: только один из 15 закупленных образцов соответствует нормам.

Итак, для тестирования взяли тушеную говядину производства Ленинградской, Рязанской, Новгородской, Орловской, Курганской и Калининградской областей, а также Карачаево-Черкесской республики. Все банки приобрели в магазинах.

И вот результат: единственным образцом, произведенным по ГОСТу, оказалась тушенка «Честный продукт» (ООО «ПК «Русь» из Новгородской области).

Остальные эксперты попросту забраковали. В них обнаружили «запрещенные» компоненты: хрящи, кости, лимфоузлы, каррагинан, крахмал, соевый белок и прочее.

В РИПИ назвали производителей фальсификата: «Балтпроммясо», «Семейный бюджет», «СОВОК», «Главпродукт», «Лужский консервный завод», «СКОПИНСКИЙ», «Наша трапеза», «Елинский», «ОВА» и «Курганский стандарт».

Делаем выводы.