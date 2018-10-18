2018-10-18T14:45:51+03:00
Общество

«Хроники Нарнии» поставили в красноярском ТЮЗе

Причем по книге, которую еще не экранизировали
Ася ЖУКОВА
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«Хроники Нарнии» поставили в красноярском ТЮЗе. Фото: ТЮЗ.«Хроники Нарнии» поставили в красноярском ТЮЗе. Фото: ТЮЗ.
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Хорошая новость: в Красноярском ТЮЗе поставили «Хроники Нарнии». Без преувеличения, премьера сезона – головокружительная.

Над спектаклем работает команда, создавшая «Алиsу» и «Снежную королеву», - режиссёр Роман Феодори, художник Даниил Ахмедов и композитор Евгения Терёхина. Обещают визуальный театр с волшебством и чудесными превращениями. А еще 3D-мэппинг от Александра Бочегова (того самого, что заставил Юлайку пробежать по фасаду Большого театра в Москве, говорят в театре).

Полное название спектакля – «Хроники Нарнии. Племянник Чародея». Он – по шестой части саги, которую раньше не экранизировал и не ставил на сцене никто.

Продажа билетов на пробный показ уже началась. Правда, их расхватали буквально за день. Но есть места на 30 ноября и 1 декабря. Не так много, поэтому стоит поторопиться.

- Красноярский театр юного зрителя начинает большой проект «Хроники Нарнии», рассчитанный на семь лет. В течение этого времени мы хотим каждый сезон выпускать спектакли по книгам сказочной саги Клайва Льюиса, т.е. создать театральную «Нарниану», - говорит художественный руководитель театра и режиссёр спектакля Роман Феодори.

На старт! Да будет сказка!

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