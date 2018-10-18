2018-10-18T14:05:54+03:00
Происшествия

«Толпой поднимали машину, чтобы достать тело»: Lexus сбил двоих на переходе

Одного – насмерть
Ася ЖУКОВА
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«Толпой поднимали машину»: Lexus сбил двоих на переходе. Фото: Инцидент Хакасия.«Толпой поднимали машину»: Lexus сбил двоих на переходе. Фото: Инцидент Хакасия.
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Жуткое ДТП произошло в Абакане (Хакасия). Сегодня, 18 октября, около 11 утра на перекрестке улиц Кирова и Щетинкина Lexus переехал двух человек: женщину и девочку-подростка.

- При повороте направо с улицы Кирова на улицу Щетинкина автомобиль допустил наезд на пешеходов, переходящих проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, – уточняют в пресс-службе УГИБДД Хакасии. – За рулем находилась женщина 1969 года рождения. Десятиклассница была госпитализирована. А женщина-пешеход от полученных травм скончалась в машине скорой помощи.

На фото, опубликованных в паблике «Инцидент Хакасия», картина страшная. Очевидцы ДТП (а их 4-5 человек) до приезда полиции и «скорой» своими силами поднимали тяжелое авто. Надеялись хоть как-то помочь пострадавшей. Но было уже поздно…

Пострадавшая умерла в машине скорой помощи. Фото: Инцидент Хакасия.

Пострадавшая умерла в машине скорой помощи. Фото: Инцидент Хакасия.

Вот что пишут в соцсетях:

- Водитель по телефону разговаривала, когда закончила, вышла из машины посмотреть, что случилось.

- Женщина шла на зеленый. Водитель проехал прямо по ней.

- Сбила женщина. Не увидела их на повороте.

- Машину поднимали всей толпой – чтобы достать тело.

По факту ДТП инспекторы проводят проверку. «Комсомольская правда» - Красноярск приносит соболезнования родным и близким погибшей.

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