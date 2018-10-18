2018-10-19T07:19:14+03:00
На здоровье

15-тысячный электронный больничный оформлен в Красноярском крае

Его выдали в Железногорске
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15-тысячный электронный больничный оформлен в Красноярском крае.15-тысячный электронный больничный оформлен в Красноярском крае.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае оформили 15-тысячный электронный больничный. Больничный лист нового поколения - электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) был получен в Клинической больнице № 51 города Железногорска. Сегодня такие больничные выдают более половины поликлиник и больниц Красноярского края, сообщила руководитель группы по связям с общественностью красноярского отделения Фонда социального страхования РФ Татьяна Жабина.

«Цифровой» бюллетень нельзя подделать, испортить или потерять.

Проект Фонда социального страхования РФ по внедрению электронного больничного начался с июля 2017 года. Фонд обеспечил техническую возможность подключения к системе выдачи ЭЛН по всей стране.

Конкретный пациент может воспользоваться электронным больничным, если к этой системе подключилась медицинская организация, где лечится человек, и его работодатель. Листки нетрудоспособности оплачиваются из средств Фонда.

Среди лидеров по числу оформленных ЭЛН – Красноярская межрайонная больница № 3 и Красноярская городская поликлиника № 14.

Подробная информация об электронном больничном на сайте отделения Фонда: r24.fss.ru Если у вас есть вопросы по оформлению электронного больничного обращайтесь по телефонам отделения Фонда: (391) 268-71-84, (391) 226-72-36.

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