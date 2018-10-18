Канализационные стоки и свалки обнаружены у пляжей Маны

18 Окт. 13:15 2018-10-18T13:15:38+03:00

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Возле пляжей Маны под Красноярском нашли выходы канализации и несколько несанкционированных свалок. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Недавно в районе прошел рейд – в нем участвовали представители минэконолгиии и ОНФ, а также общественный экологический инспектор. Как оказалось, мероприятие назначили после обращения местного жителя. Мужчина сообщил, что в районе пляжей в Ману текут канализационные стоки, а неподалеку устроили еще и свалки.

- Провели необходимые замеры и определили прибрежную защитную полосу – 50 метров от уреза воды. Строительство объектов в этой зоне категорически запрещено, - рассказывают в пресс-службе минэкологии. - В ходе проверки было выявлено шесть объектов, нарушающих водоохранное законодательство. Сооружения располагались в 25-40 метрах от воды. Нечистоты от них попадали в реку Ману. Из них пять объектов принадлежат физическим лицам, еще один находится в собственности юридического лица.

Теперь нарушители получат предостережения. То есть их обяжут убрать источники загрязнения и очистить участки. Сведения о физлицах-собственников передадут в администрацию района, чтобы меры приняли там.

- Река Мана – это уникальный природный объект, который поражают своей красотой. Кроме того, это излюбленное место отдыха красноярцев и гостей нашего города, - отметила заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Юлия Гуменюк. - Очень хочется сохранить эту первозданность и чистоту. Поэтому такие проверки будут проводиться регулярно. Привлекать к работе мы намерены общественных экологических инспекторов и волонтеров. Полученная информация будет использоваться в работе, нарушители не уйдут от ответственности.