Забравший из банкомата забытые 33 тысячи мужчина попал под уголовное дело

18 Окт. 12:31 2018-10-18T12:32:11+03:00

За такое дают до двух лет

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В Ачинске Красноярского края мужчина присвоил «бесхозные» деньги, оставленные в банкомате. И теперь пойдет под суд, сообщили в пресс-службе краевого главка.

Недавно в дежурную часть полиции обратился житель Ачинска. Он заявил о пропаже приличной суммы. Как установили следователи МО МВД России «Ачинский», потерпевший пытался снять в банкомате наличные. Выполнил все необходимые действия, но увидел на экране надпись: «Операция не может быть выполнена». Не дождавшись чека, забрал карту и ушел.

Как оказалось, напрасно. Появившийся следом клиент обнаружил в приемнике купюры – 33 тысячи 800 рублей – и забрал их себе, пишут «Городские новости».

На подозреваемого вышли быстро. Им оказался 47-летний местный житель. На него завели уголовное дело по статье «Кража». Скоро состоится суд. И, если вина мужчины будет доказана, он может сесть на два года.