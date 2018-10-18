2018-10-18T12:12:57+03:00
Происшествия

В Красноярском крае двое подростков украли у 8-классника первую зарплату

И угодили под уголовное дело
Ася ЖУКОВА
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В Красноярском крае двое подростков украли у 8-классника первую зарплату.В Красноярском крае двое подростков украли у 8-классника первую зарплату.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Канске двое подростков 14-ти и 18-ти лет похитили у знакомого восьмиклассника его первую зарплату. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю, на подозреваемых завели уголовное дело по статье «Кража».

Озвучиваем предварительную версию следствия: подростки узнали, что знакомый летом работал в трудовом отряде. И ему перечислили на карту первую зарплату.

- Тогда они попросили у школьника сотовый телефон и перевели через приложение «Мобильный банк» 6 тысяч рублей на банковскую карту, принадлежащую бабушке 14-летнего подростка. Затем они сняли деньги с карты и распорядились ими по собственному усмотрению, - рассказали в пресс-службе следкома.

Сейчас подростков уже допросили. Свою вину они признали. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. Подозреваемым может грозить до шести лет лишение свободы или штраф – до полумиллиона.

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