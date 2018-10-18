Депутата Романа Гольдмана подозревают в неуплате налогов

18 Окт. 11:52 2018-10-18T13:02:17+03:00

На Романа Гольдмана завели уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Бизнесмена и краевого депутата Романа Гольдмана заподозрили в неуплате налогов. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю.

- Предварительно: бывший генеральный директор АО «Сангилен+» осуществил неполную уплату фирмой налога на прибыль путем занижения налогооблагаемой базы за 2015 год в размере более 56 миллионов рублей по сделкам с пятью фирмами-однодневками, - поясняют представители ведомства.

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Теперь на него завели уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере», а это до шести лет лишения свободы.

Кстати, сам факт неуплаты установили сотрудники Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России. Сейчас полицейские при силовой поддержке СОБРа проводят обыски в офисе и жилых помещениях, принадлежащих 43-летнему предпринимателю.