2018-10-18T11:04:51+03:00
Общество

Озвучена дата окончания пробок на дороге Красноярск – Солонцы

Это уже совсем скоро
Ася ЖУКОВА
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Озвучена дата окончания пробок на дороге Красноярск – Солонцы. Фото: КрУДор.Озвучена дата окончания пробок на дороге Красноярск – Солонцы. Фото: КрУДор.
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Стало известно, когда прекратятся пробки на трассе Красноярск – Солонцы. Об этом сообщили представители КрУДор на официальной странице управления в соцсетях:

- Пробок на Котельникова не будет! Состоялся объезд депутатами Заксобрания края улично-дорожной сети Красноярска. В список маршрута комиссии попала автодорога Красноярск - Солонцы, реконструкция которой ведётся по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги».

Заместитель руководителя КРУДОР по строительству дорог Николай Лукьянов пообещал, до конца года движение транспорта будет восстановлено в полном объёме, а также смонтируют освещение.

Кроме того, он ответил на вопрос о заторах на Котельникова:

- До конца октября мы уйдём с этого участка - 100%. Будет открыто движение по 4 полосам. И работа в зоне проезжей части производиться не будет до следующего сезона.

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