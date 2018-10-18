2018-10-18T15:01:15+03:00
Общество

Прожиточный минимум в Красноярском крае вырос на 2%

В чем причина?
Ася ЖУКОВА
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Прожиточный минимум в Красноярском крае вырос на 2%.Прожиточный минимум в Красноярском крае вырос на 2%.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае за третий квартал 2018 года увеличился прожиточный минимум. Его величина выросла на 2%.

Так что теперь – согласно постановлению краевого правительства и данным Минэкономразвития и инвестиционной политики региона – размер прожиточного минимума на человека равняется 11 914 рублям.

Как выяснилось, причина роста – сезонное подорожание некоторых фруктов и овощей. Так, в пояснительной записке к документу указывается, что на 20,9% взлетели цены на морковь, на 18.7% - на свеклу, на 12,8% - на картофель, на 7,5% - на апельсины и замыкают список яблоки – стали дороже на 3,8%.

Кроме того, ползут вверх цены на мясо птицы (12,9%), рыбу (3,7%), сахар (3,6%), говядину (1,5%), сообщает ТВК. Вот и считайте.

К слову, прожиточный минимум для трудоспособного населения в крае утвержден в размере 12 605 рублей, для пенсионеров – 9 288, а для детей - 12 490 рублей.

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