Растерзавшего собаку раненого медведя ищут в Красноярском крае
В Красноярском крае медведь вышел в деревню и разорвал собаку. Об этом рассказали в группе ЧП Канск жители района.
Все случилось в деревне Подояйск. Накануне, 17 октября, в соцсетях появилась информация: на дороге было найдено тело собаки.
- Сам я медведя не видел, - говорит хозяин животного. – Но кто бы это еще мог быть? На теле пса – сильно большие повреждения.
О произошедшем тут же сообщили в полицию и охотнадзор. Позже стало известно: специалисты выехали на место. И кто-то из них ранил хищника. Но это – подчеркнем – еще неподтвержденная информация.
Есть сведения, что медведь направился в сторону Канска. Сейчас его поиски продолжаются. После того, как зверь будет обнаружен, его придется застрелить: слишком опасен.
Напомним, в нынешнем году медведи часто выходят к людям. Причина – в тайге недостаточно корма, не уродился кедровый орех.
К слову, местные в медведя под Канском не очень-то верят: «Откуда он там взялся? В Анцирском бору их никогда не было, ближайший лес с медведями около Таежного».