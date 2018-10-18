2018-10-18T10:10:45+03:00
Происшествия

Растерзавшего собаку раненого медведя ищут в Красноярском крае

ЧП случилось в окрестностях Канска
Ася ЖУКОВА
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Растерзавшего собаку раненого медведя ищут в Красноярском крае. Фото: ЧП Канск.Растерзавшего собаку раненого медведя ищут в Красноярском крае. Фото: ЧП Канск.
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В Красноярском крае медведь вышел в деревню и разорвал собаку. Об этом рассказали в группе ЧП Канск жители района.

Все случилось в деревне Подояйск. Накануне, 17 октября, в соцсетях появилась информация: на дороге было найдено тело собаки.

- Сам я медведя не видел, - говорит хозяин животного. – Но кто бы это еще мог быть? На теле пса – сильно большие повреждения.

О произошедшем тут же сообщили в полицию и охотнадзор. Позже стало известно: специалисты выехали на место. И кто-то из них ранил хищника. Но это – подчеркнем – еще неподтвержденная информация.

Есть сведения, что медведь направился в сторону Канска. Сейчас его поиски продолжаются. После того, как зверь будет обнаружен, его придется застрелить: слишком опасен.

Напомним, в нынешнем году медведи часто выходят к людям. Причина – в тайге недостаточно корма, не уродился кедровый орех.

К слову, местные в медведя под Канском не очень-то верят: «Откуда он там взялся? В Анцирском бору их никогда не было, ближайший лес с медведями около Таежного».

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