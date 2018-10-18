18 Окт. 09:38 2018-10-18T09:38:44+03:00

Красноярка отсудила у банка 100 тысяч за перелом на обледенелом крыльце. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Жительница Красноярска отсудили у банка компенсацию за падение на скольком крыльце, приведшее к перелому руки. Об этом случае рассказали в пресс-службе краевого суда.

В конце декабря прошлого года женщина отправилась в одно из отделений банка на Красрабе, чтобы снять с карты зарплату. Но на входе поскользнулась на обледенелом крыльце, упала.

Оказалось, она получила «закрытый перелом лучевой кости левой руки». Чтобы восстановиться, пострадавшей потребовалось полтора месяца. А после она отправилась в суд.

- Исследовав доказательств, суд пришел к выводу о виновности банка в причинении травмы клиентке, - комментирует пресс-секретарь краевого суда Наталья Мишанина. - Ответчик не обеспечил благоустройство территории здания таким образом, чтобы в процессе его эксплуатации не возникло угрозы наступления несчастных случаев и нанесения травм людям – пользователям здания.

В июле Ленинский районный суд постановил: банк должен выплатить женщине почти 100 тысяч: 57,2 тысяч – заработок, который она не получила; 800 рублей – затрат на лечение; 30 тысяч – компенсация морального вреда и 5 тысяч - оплата услуг представителя.

Ответчик пытался оспорить решение. Но все оставили без изменения. Оно уже вступило в законную силу.