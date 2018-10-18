2018-10-18T09:10:55+03:00
Происшествия

6500 бутылок водочного суррогата обнаружили полицейские Красноярска

«Паленку» разливали в частном доме на правобережье
Ася ЖУКОВА
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6500 бутылок водочного суррогата обнаружили полицейские Красноярска. Фото: пресс-служба МУ МВД России «Красноярское».6500 бутылок водочного суррогата обнаружили полицейские Красноярска. Фото: пресс-служба МУ МВД России «Красноярское».
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Нелегальный цех по производству водки накрыли в Красноярске. Он расположился в одном из частных домов на улице Свердловской, сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

Дело тут было поставлено на поток. В цеху нашли 6500 готовых для продажи бутылок , всевозможную пустую тару и крышки. А еще – больше 230 канистр со спиртом, откуда и разливалась «паленка». В тоже время полицейские пробили семь магазинов, где ею торговали. А там изъяли 680 бутылок фальсификата.

Всего же было обнаружено 3500 литров «водки» и 2320 - спирта.

- Оперативники задержали ранее не судимого 31-летнего мужчину, жителя Красноярска, - рассказывают в МУ МВД России «Красноярское». – Его подозревают в незаконном производстве алкоголя. Возбуждено уголовное дело по признакам статьи «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Максимальное наказание по ней – 6 лет.

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