6500 бутылок водочного суррогата обнаружили полицейские Красноярска

18 Окт. 09:10 2018-10-18T09:10:55+03:00

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Нелегальный цех по производству водки накрыли в Красноярске. Он расположился в одном из частных домов на улице Свердловской, сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

Дело тут было поставлено на поток. В цеху нашли 6500 готовых для продажи бутылок , всевозможную пустую тару и крышки. А еще – больше 230 канистр со спиртом, откуда и разливалась «паленка». В тоже время полицейские пробили семь магазинов, где ею торговали. А там изъяли 680 бутылок фальсификата.

Всего же было обнаружено 3500 литров «водки» и 2320 - спирта.

- Оперативники задержали ранее не судимого 31-летнего мужчину, жителя Красноярска, - рассказывают в МУ МВД России «Красноярское». – Его подозревают в незаконном производстве алкоголя. Возбуждено уголовное дело по признакам статьи «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Максимальное наказание по ней – 6 лет.