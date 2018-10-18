В полдень автобусы Красноярска прекратили движение
Сегодня в полдень,18 октября, в Красноярске остановились автобусы. Таким образом городские перевозчики присоединились к акции протеста против повышения цен на топливо.
О готовящемся мероприятии на официальной странице администрации Красноярска в соцсети предупреждали заранее:
- Сегодня Ассоциация пассажирских перевозок Красноярского края проведет акцию против повышения цен на топливо. В знак протеста маршруты, входящие в состав Ассоциации, в 12.00 сделают остановку на 5 минут. Центральная диспетчерская служба держит ситуацию на контроле и будет корректировать интервалы движения автобусов для соблюдения установленного расписания. В автобусах, принимающих участие в акции, размещены объявления. Перевозчики приносят извинения пассажирам за доставленные неудобства!
Объявления видели, поэтому, когда автобус остановился, отнеслись с пониманием, рассказывают пассажиры на одном из маршрутов.
А в соцсетях об акции высказываются неоднозначно:
- С перевозчиками солидарны. Цены завышены. Но почему должны страдать пассажиры? Тем паче автобусы часто ездят грязные, ждать приходится по 20 минут.
- Стоим в забастовке. И участвуем в ней – вынужденно.
- Все понятно. Но начальству такие протесты обычно до лампочки.