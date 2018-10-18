2018-10-18T15:01:20+03:00
Происшествия

«Керчь, мы с тобой!»: акция памяти погибших в Крыму проходит в красноярских школах

Массовое убийство унесло жизни 20 человек
Ася ЖУКОВА
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Акция памяти погибших в Крыму проходит в красноярских школах. Фото: Евгения Тимашева.Акция памяти погибших в Крыму проходит в красноярских школах. Фото: Евгения Тимашева.
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На экранах - горящие свечи, несколько слов: «Керчь, мы с тобой!», «Скорбим», «Соболезнуем» и роковая дата – 17.10.2018.

Массовое убийство в колледже унесло жизни 20 человек. Фото: Евгения Тимашева.

Массовое убийство в колледже унесло жизни 20 человек. Фото: Евгения Тимашева.

Этот день стал последним для пятнадцати студентов и пятерых преподавателей керченского политехнического колледжа. Вчера здесь произошло массовое убийство. Один из четверокурсников, 18-летний Владислав Росляков, расстрелял людей из помпового ружья, а потом привел в действие самодельное взрывное устройство…

Память погибших почтили минутой молчания. Фото: Евгения Тимашева.

Память погибших почтили минутой молчания. Фото: Евгения Тимашева.

Сейчас все жертвы опознаны. В Керчи объявлен трехдневный траур. Чудовищную трагедию переживает вся страна. Во многих городах проходят акции памяти. И Красноярск в их числе.

- Наши школьники и педагоги почтили минутой молчания память жертв трагедии в Керчи, - сообщила пресс-секретарь главного управления образования Евгения Тимашева. - Сегодня в большинстве школ города в 11.00 наступила тишина. Педагоги и дети прервали уроки, чтобы почтить минутой молчания память погибших в керченском колледже подростков. На сайтах учреждений, в группах в социальных сетях, на информационных табло появились заставки со словами поддержки и соболезнований жителям Керчи. В 15:00 акция повторится еще раз.

Чудовищную трагедию переживает вся страна. Фото: Евгения Тимашева.

Чудовищную трагедию переживает вся страна. Фото: Евгения Тимашева.

Мы с тобой, Керчь!

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