18 Окт. 07:28 2018-10-18T07:29:15+03:00

Землю у часовни в Покровке продадут под малоэтажную застройку. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Землю неподалеку от часовни в микрорайоне Покровский Красноярска передадут под малоэтажную застройку. Департаментом муниципального имущества и земельных отношений объявлен аукцион по реализации нескольких участков.

Один – площадью 2,27 тысяч квадратных метров – находится на улице Гагарина в Покровке. А именно – «в исторической части краевого центра с хорошо развитой инфраструктурой». С победителем аукциона заключат договор на 2 года 8 месяцев. Ежегодно он должен будет платить за аренду 2,49 миллионов рублей.

Остальные участки располагаются на Енисейском тракте, улицах Славы и Рязанской. Они предназначены для строительства там объектов малого бизнеса: автосервисов, магазинов, промышленных баз.

Прием заявок на участие в торгах пройдет до 12 ноября. Победители станут известны после 16-го ноября.