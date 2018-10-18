Землю у часовни в Покровке продадут под малоэтажную застройку
Землю неподалеку от часовни в микрорайоне Покровский Красноярска передадут под малоэтажную застройку. Департаментом муниципального имущества и земельных отношений объявлен аукцион по реализации нескольких участков.
Один – площадью 2,27 тысяч квадратных метров – находится на улице Гагарина в Покровке. А именно – «в исторической части краевого центра с хорошо развитой инфраструктурой». С победителем аукциона заключат договор на 2 года 8 месяцев. Ежегодно он должен будет платить за аренду 2,49 миллионов рублей.
Остальные участки располагаются на Енисейском тракте, улицах Славы и Рязанской. Они предназначены для строительства там объектов малого бизнеса: автосервисов, магазинов, промышленных баз.
Прием заявок на участие в торгах пройдет до 12 ноября. Победители станут известны после 16-го ноября.