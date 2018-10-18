2018-10-18T06:35:26+03:00
Общество

На уборку снега в Красноярске выделили 190 млн рублей

Идет поиск подрядчика
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
На уборку снега в Красноярске выделили 190 млн рублей.На уборку снега в Красноярске выделили 190 млн рублей.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

На уборку от снега улиц Красноярска потратят 190 миллионов рублей. В городе объявлены торги на обслуживание дорог зимой. Подрядчик должен весь сезон чистить их от снега и льда, посыпать песком и реагентами, менять урны и ограждения.

Фронт работы серьезный – почти все улицы. А именно четыре группы – по степени важности.

В первую попали центральные магистрали, также проспекты Свободный и Красраб, улица Партизана Железняка, часть улицы Киренского, Коммунальный и Октябрьский мосты. Здесь необходимо дейцствовать максимально быстро.

Вторую группу составили улицы Стасовой и Спандаряна, Северное шоссе и Енисейский тракт, мост «777».

В третью определили Высотную и Вейнбаума, 60 лет Октября, Академогородок, некоторые участки на Киренского и Вавилова.

В последнюю очередь будут браться за Байкитскую, Бадалыкскую, проезд к Шинному кладбищу и прочие менее оживленные участки.

Заказчик - МКУ «УДИБ». Заявки можно подавать до 2 ноября. Подрядчика выберут после 9 ноября.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярском крае задержали серийных домушников, награбивших на 10 миллионов рублей
Почти половина красноярцев призналась: готовы уволиться хоть сейчас
Опубликован первый список имен для переименования аэропортов Красноярска и Норильска
Красноярск вошел в пятерку самых пьющих городов страны
В Красноярск возвращается «Пятерочка»
В Минусинской больнице с пациента взяли 27 тысяч рублей за бесплатную операцию
В Красноярске тестируют терминал для оплаты проезда в автобусе банковской картой
Антимонопольщики проверят жалобы красноярцев на рост цен на хлеб
Минобороны безвозмездно передаст земельные участки для решения проблем обманутых дольщиков в Красноярске
Радио разыгрывает зимние шины!
Красноярцы не хотят жить выше 10 этажей
В Красноярске за незаконный вывоз строительного мусора изъяли два автомобиля
Красноярские художники нарисовали уличную картину площадью около 100 квадратных метров
В Красноярском крае в канализации нашли 4-месячный человеческий плод
В Красноярском крае автобус с 17 пассажирами слетел в кювет
В Красноярском крае продолжается сбор новых названий для аэропортов Красноярска и Норильска
В Красноярском крае водитель автобуса вернул пассажирке потерянные 65 тысяч рублей