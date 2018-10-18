На уборку снега в Красноярске выделили 190 млн рублей
На уборку от снега улиц Красноярска потратят 190 миллионов рублей. В городе объявлены торги на обслуживание дорог зимой. Подрядчик должен весь сезон чистить их от снега и льда, посыпать песком и реагентами, менять урны и ограждения.
Фронт работы серьезный – почти все улицы. А именно четыре группы – по степени важности.
В первую попали центральные магистрали, также проспекты Свободный и Красраб, улица Партизана Железняка, часть улицы Киренского, Коммунальный и Октябрьский мосты. Здесь необходимо дейцствовать максимально быстро.
Вторую группу составили улицы Стасовой и Спандаряна, Северное шоссе и Енисейский тракт, мост «777».
В третью определили Высотную и Вейнбаума, 60 лет Октября, Академогородок, некоторые участки на Киренского и Вавилова.
В последнюю очередь будут браться за Байкитскую, Бадалыкскую, проезд к Шинному кладбищу и прочие менее оживленные участки.
Заказчик - МКУ «УДИБ». Заявки можно подавать до 2 ноября. Подрядчика выберут после 9 ноября.