18 Окт. 06:35 2018-10-18T06:35:26+03:00

На уборку снега в Красноярске выделили 190 млн рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

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На уборку от снега улиц Красноярска потратят 190 миллионов рублей. В городе объявлены торги на обслуживание дорог зимой. Подрядчик должен весь сезон чистить их от снега и льда, посыпать песком и реагентами, менять урны и ограждения.

Фронт работы серьезный – почти все улицы. А именно четыре группы – по степени важности.

В первую попали центральные магистрали, также проспекты Свободный и Красраб, улица Партизана Железняка, часть улицы Киренского, Коммунальный и Октябрьский мосты. Здесь необходимо дейцствовать максимально быстро.

Вторую группу составили улицы Стасовой и Спандаряна, Северное шоссе и Енисейский тракт, мост «777».

В третью определили Высотную и Вейнбаума, 60 лет Октября, Академогородок, некоторые участки на Киренского и Вавилова.

В последнюю очередь будут браться за Байкитскую, Бадалыкскую, проезд к Шинному кладбищу и прочие менее оживленные участки.

Заказчик - МКУ «УДИБ». Заявки можно подавать до 2 ноября. Подрядчика выберут после 9 ноября.