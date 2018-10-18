Появилось видео спасения оказавшегося за перилами Коммунального моста мужчины

18 Окт. 05:58 2018-10-18T05:58:16+03:00

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Появилось видео спасения* стоящего за перилами Коммунального моста в Красноярске мужчины. Его снял один из корреспондентов «Комсомольской правды» - Красноярск.

На ролике видно: молодой человек перелез через ограждение и стоит спиной к воде. А вокруг уже собрались люди, неподалеку остановилась машина полиции.

- В дежурную часть отдела № 1 МУ МВД России «Красноярское» поступило сообщение о том, что за перилами Коммунального моста находится мужчина, - комментируют представители ведомства. - На место незамедлительно был направлен экипаж мобильного взвода отдельной роты полка ППС ОП № 1 МУ МВД России «Красноярское». Старший лейтенант полиции Гордей Карасев завязал разговор с 27-летним мужчиной, постарался его отвлечь, после чего схватил и вместе с напарником, старшим сержантом полиции Александром Вычужаниным, перетащил через ограждение.

В итоге человек был спасен, доставлен в часть. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Полицейские выясняют, что могло толкнуть парня на такой шаг.

(*посмотреть ролик можно на странице нашего издания в соцсетях. Здесь мы видео не размещаем - из-за пометки «для взрослых»).