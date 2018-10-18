2018-10-18T05:27:58+03:00
Происшествия

«Сила репоста»: пропавшую еще в августе бабушку нашли в реанимации

Тогда как близкие думали, что она ушла в лес за ягодами
Ася ЖУКОВА
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«Сила репоста»: пропавшую в августе бабушку нашли в реанимации. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.«Сила репоста»: пропавшую в августе бабушку нашли в реанимации. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.
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Пропавшая без вести еще в августе 79-летняя женщина найдена живой. Родные думали, что Нелли Исаевна Даудова ушла в лес и заблудилась. А на самом деле все это время она была в больнице, сообщили участники группы «Поиск пропавших детей – Красноярск».

- Сила репоста! Мы много раз писали о том, что распространение ориентировки в соцсетях не менее важно, чем сами поиски, - пишут они. - Несколько дней назад нам поступила заявка на поиск пропавшей еще в августе бабушки. Готовился совместный выезд в лес с полицией, волонтерами, с розыскной собакой, так как родные предположили, что она могла поехать за ягодами. Но тут раздался звонок на горячую линию отряда, и сотрудница краевой больницы взволнованно сообщила, что у них находится с августа бабушка. Она называет себя Нелли Исаевна, но другой фамилией, и очень похожа по фото на пропавшую бабушку с ориентировки.

Оказалось, это та самая старушка. В августе ей стало плохо в автобусе. Женщина попала в реанимацию – с инсультом. И только в начале октября пришла в себя.

- Поэтому-то при прозвонах больниц и нам, и родным, и полиции был дан отрицательный ответ- с фамилией Даудова больных не числилось, неопознанных нет, - заключают волонтеры. - Сотрудники полиции выехали в больницу и опознали бабушку.

И уже сегодня она встретится с родными. «Хоть на день, хоть на час размещайте ориентировки, - просят поисковики. - Дайте пропавшим шанс вернуться домой!».

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