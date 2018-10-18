2018-10-18T07:20:07+03:00
Спорт

Новый зал для дзюдо и греко-римской борьбы будет на острове Отдыха

Его обещают сдать в мае следующего года
Ася ЖУКОВА
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Новый зал для дзюдо и греко-римской борьбы будет на острове Отдыха.Новый зал для дзюдо и греко-римской борьбы будет на острове Отдыха.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Новый зал для дзюдо и греко-римской борьбы построят на острове Отдыха в Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Место для него уже выбрано – площадка за краевым врачебно-физкультурным диспансером. Сейчас уже начаты земляные работы. Готов котлован и траншеи для инженерных коммуникаций, забиваются сваи под фундамент.

- До конца этого года рабочие также должны полностью возвести каркас здания и подвести к нему теплоэлектроснабжение, - рассказал директор СШОР по дзюдо Евгений Нефедов. – Общая площадь объекта порядка 1 000 квадратных метров. Он включает в себя зал дзюдо на два татами, а также зал для борьбы, где будет два ковра. Кроме этого, будут оборудованы раздевалки и восстановительный центр.

Кроме того, в зале поставят тренажеры, повесят канаты для лазания. Новый объект возводят за счёт средств городского бюджета. Его строительство планируют завершить в мае следующего года.

- Сегодня наши воспитанники тренируются в спортивном зале «Динамо», занятия идут параллельно с тренировками сборной Красноярского края, - отмечает Евгений Нефедов. – Поэтому в полном объёме организовать тренировочный процесс довольно проблематично. Новый зал позволит нам равномерно и грамотно распределить график занятий и полноценно проводить тренировки с ребятами.

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