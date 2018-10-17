2018-10-17T17:26:10+03:00
Происшествия

В Красноярске мужчина изнасиловал девушку, узнав, что она парень

Оказалось, молодой человек уже прошел операцию по хирургической коррекции пола
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Будет ли возбуждено уголовное дело - непонятноБудет ли возбуждено уголовное дело - непонятноФото: Мария ЛЕНЦ
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Правоохранители разбираются в истории с изнасилованием и оргаблением жительницы Красноярска Дианы Н. Немного предыстории: девушка познакомилась в одном из дейтингов (это было приложение для знакомств) с мужчиной, который ей приглянулся. Решила позвать в гости, а когда тот пришел, разоткровенничалась. «Я на самом деле парень и зовут меня Денис», - призналась девушка. Нетрудно себе представить, насколько шокирован был поклонник таким признанием. Однако его дальнейших действий шок не оправдывает. По словам Дианы-Дениса, мужчина напал на нее, изнасиловал, а после этого украл из тумбочки 80 тысяч рублей. Девушка решила написать на него заявление.

Нападавшего задержали. Как рассказала жертва, мужчина вернул ей деньги и попросил прощения. И она его простила. Забрала ли Диана заявление - не сообщается. Но некоторые подробности все же удалось узнать. Источник в правоохранительных органах, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что пострадавшая и по документам, и физически является девушкой - проведена хирургическая коррекция пола. Доследственная проверка касается двух тяжелейших статей - 131, 132 УК РФ (изнасилование, насильственные действия сексуального характера). Заведено ли уголовное дело - не сообщается.

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