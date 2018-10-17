В Железногорске полицейские накрыли подпольный игровой клуб

17 Окт. 16:08 2018-10-17T16:08:50+03:00

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Два жителя Железногорска попались на организации подпольного игрового клуба. Как рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю, мужчины открыли клуб подальше от людских глаз - в одном из гаражей в кооперативе Подгорный. Приходили сюда только проверенные. Но однажды нагрянули оперативники и СОБР. Кстати, организаторы подпольного казино развернулись неплохо: изъято 13 игровых автоматов и 2 покерных стола, несколько карточных колод и наборов фишек для игры в покер, а также денежные средства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/673737" frameborder="0"></iframe> Полицейские накрыли подпольный игровой круб.Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю

- В отношении двух организаторов противоправной деятельности 1989 и 1985 годов рождения по материалам, собранным оперативниками ОЭБиПК МУ МВД России по ЗАТО Железногорск, ГСУ СК по краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные организация и проведение азартных игр». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, - рассказали в региональном главке полиции.

В данный момент оба организатора игорного бизнеса - под подпиской о невыезде. В ближайшее время их судьбу решит суд.