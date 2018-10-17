Легковушка и грузовик проехались по сбитому иномаркой пешеходу под Ачинском

17 Окт. 15:47 2018-10-17T15:47:40+03:00

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Жуткое ДТП произошло накануне на трассе Ачинск - Назарово. Перебегавшего дорогу мужчину сбила иномарка. Как рассказали очевидцы, после этого по нему еще дважды проехали машины - отечественная легковушка и грузовик. Водители просто не заметили лежащего на дороге сбитого мужчину. Снимки очевидцев трагедии разошлись по соцсетям.

О жертве пока известно немногое: это молодой человек, ему 29 лет. Как уточнили в ГИБДД, сбили его рядом с пешеходным переходом, на 11-м километре трассы, неподалеку от деревни Малый Улуй. Мужчина угодил под колеса Toyota Corolla. А уже после этого по нему проехали ВАЗ-2114 и большегруз Kia Bongo. Конечно, выжить после такого попросту невозможно. От полученных травм мужчина скончался на месте. ГИБДД выясняет все обстоятельства аварии.