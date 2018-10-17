Житель Красноярска разобрал по частям и украл «лежачего полицейского»

17 Окт. 15:32 2018-10-17T15:32:04+03:00

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В Красноярске очевидцы сняли на видео, как неизвестный мужчина разбирает «лежачего полицейского» в центре города, на улице Декабристов. Дело происходило минувшей ночью. Житель Красноярска минувшей ночью. На кадрах, которые уже разлетелись по соцсетям, отчетливо видно, как мужчина, вооружившись отверткой и шпателем, отвинчивает детали конструкции. И в итоге, несколько из пластин уносит с собой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/673726" frameborder="0"></iframe> Красноярец крадет «лежачего полицейского».Видео: соцсети

Зачем все это нужно злоумышленнику - пока непонятно. Возможно, это какая-то личная неприязнь к «лежачим полицейским». Полиция обязательно спросит, когда поймает его. Пока же в ГУ МВД по Красноярскому краю, где уже внимательно посмотрели видео, пояснили, что вору грозит штраф от 5 до 25 тысяч рублей. В данный момет сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ночного инцидента: где именно было снято видео, и кто его главный герой.