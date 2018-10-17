В Красноярске до 2021 года отремонтируют больше 1000 лифтов

17 Окт. 14:49 2018-10-17T14:49:37+03:00

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В Красноярке началась большая кампания по ремонту лифтов. К 2021 году отремонтируют свыше 1 000 лифтов, сообщает администрация Красноярска, которая курирует работы. В данный момент 107 лифтов уже ремонтируют. А к весне будущего года заменят 230 подъемников в 72 домах. К слову, деньги на это выделены из средств фонда капремонта. Конечно, первыми на очереди оказались морально устаревшие лифты, которые свое уже отслужили.

- При капитальном ремонте идет полная замена всего оборудования, - рассказал замруководителя МКУ «Управление по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления» Евгений Баршай. - Появляются современные кабины, меняют все узлы, всe электрооборудование. Там, где возможно, расширяют даже шахты и проемы, чтобы установить более комфортабельные кабины, чтобы ими могли пользоваться в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья.

Когда лифт заменят в вашем доме, можно узнать по телефону горячей линии: 8-800-333-70-07