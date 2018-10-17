В Красноярском крае женщины живут дольше мужчин на 11 лет

17 Окт. 14:29 2018-10-18T05:10:46+03:00

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Красноярские статистики поделились последними тенденциями рождаемости и смертности в крае. По их данным, на сегодня в крае живет 2,87 миллиона человек, что по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года меньше на 2 тысячи. Женщин в крае на 189 тысяч человек больше, чем мужчин, и живут они, к слову, дольше - в среднем на 11 лет. Кстати, смертность в целом в регионе несколько выше рождаемости. В этом году родилось 22 528 ребятишек, а умерло 24 386 человек.

Что касается смертности среди мужчин, то чаще всего она связана с болезнями кровообращениями, злокачественными опухолями и несчастными случаями. Эксперты при этом отмечают тенденцию к снижению смертности среди мужчин, но акцентируют внимание на стабильно острой ситуации в этой сфере.

- Проблема высокой смертности в трудоспособном возрасте у мужчин сохраняет свою остроту, несмотря на тенденцию к снижению, - комментируют ситуацию в Красноярскстате. - Так, согласно статистике, в Красноярском крае смертность мужчин трудоспособного возраста в 3,5 раза выше, чем у женщин.