В Красноярске аварийный детсад экстренно закрыли по требованию прокуроров
Прокуроры потребовали закрыть для посещения садик номер 128 в Красноярске на Корнетова, 12а (Кировский район). Об этом сообщили сегодня в краевой прокуратуре. Известно, что здание находится в аварийном состоянии, о чем имеется заключение экспертизы. Однако в августе управление образования краевого центра приняло его после ремонта и разрешило посещение.
- В июне этого года специализированная организация обследовала конструкции и системы инженерного обеспечения здания и пришла к выводу, что дальше его эксплуатировать нельзя, рассказали в прокуратуре. - Несмотря на аварийное состояние садика, в августе комиссия Главного управления образования администрации города и территориальный отдел Главного управления образования по Кировскому району приняли садик к новому учебному году.
Надзорники были вынуждены вмешаться. И теперь садик закрыт. 160 малышей, которые ходили сюда, распределены в другие детские сады.