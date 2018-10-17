2018-10-17T14:09:46+03:00
Общество

В Красноярске аварийный детсад экстренно закрыли по требованию прокуроров

Несмотря на заключение экспертизы, садик принимал малышей
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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160 малышей теперь ходят в другие детсады160 малышей теперь ходят в другие детсадыФото: Мария ЛЕНЦ
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Прокуроры потребовали закрыть для посещения садик номер 128 в Красноярске на Корнетова, 12а (Кировский район). Об этом сообщили сегодня в краевой прокуратуре. Известно, что здание находится в аварийном состоянии, о чем имеется заключение экспертизы. Однако в августе управление образования краевого центра приняло его после ремонта и разрешило посещение.

- В июне этого года специализированная организация обследовала конструкции и системы инженерного обеспечения здания и пришла к выводу, что дальше его эксплуатировать нельзя, рассказали в прокуратуре. - Несмотря на аварийное состояние садика, в августе комиссия Главного управления образования администрации города и территориальный отдел Главного управления образования по Кировскому району приняли садик к новому учебному году.

Надзорники были вынуждены вмешаться. И теперь садик закрыт. 160 малышей, которые ходили сюда, распределены в другие детские сады.

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