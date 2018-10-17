Усс: КЭФ-2019 станет одним из самых представительных за последние 5 лет
Накануне в Москве губернатор Красноярского края Александр Усс провел встречу с зампредседателя правительства России Дмитрием Козаком. Обсуждали предстоящий в в 2019 году Красноярский экономический форум, оргвопросы, концепцию и тематику. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.
Во главу угла на форуме, по словам Александра Усса, решено поставить две темы - конкурентоспособность России и проект «Енисейская Сибирь». Губернатор отметил, что уже сегодня «Енисейская Сибирь» вызывает интерес у крупных финансово-промышленных групп и их акционеров.
- Я надеюсь, что этот форум будет одним из самых представительных за последние пять лет, – отметил Александр Усс.
Добавим, что концепция и даты форума станут известны уже в ближайшее время - 13 ноября, после того, как на заседании оргкомитета утвердят деловую программу форума.