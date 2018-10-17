2018-10-17T13:48:19+03:00
Экономика

Усс: КЭФ-2019 станет одним из самых представительных за последние 5 лет

Основными темами будут развитие страны и проект «Енисейская Сибирь»
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Это будет один из самых представительных форумов за последние 5 летЭто будет один из самых представительных форумов за последние 5 летФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Накануне в Москве губернатор Красноярского края Александр Усс провел встречу с зампредседателя правительства России Дмитрием Козаком. Обсуждали предстоящий в в 2019 году Красноярский экономический форум, оргвопросы, концепцию и тематику. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.

Во главу угла на форуме, по словам Александра Усса, решено поставить две темы - конкурентоспособность России и проект «Енисейская Сибирь». Губернатор отметил, что уже сегодня «Енисейская Сибирь» вызывает интерес у крупных финансово-промышленных групп и их акционеров.

- Я надеюсь, что этот форум будет одним из самых представительных за последние пять лет, – отметил Александр Усс.

Добавим, что концепция и даты форума станут известны уже в ближайшее время - 13 ноября, после того, как на заседании оргкомитета утвердят деловую программу форума.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярском крае задержали серийных домушников, награбивших на 10 миллионов рублей
Почти половина красноярцев призналась: готовы уволиться хоть сейчас
Опубликован первый список имен для переименования аэропортов Красноярска и Норильска
Красноярск вошел в пятерку самых пьющих городов страны
В Красноярск возвращается «Пятерочка»
В Минусинской больнице с пациента взяли 27 тысяч рублей за бесплатную операцию
В Красноярске тестируют терминал для оплаты проезда в автобусе банковской картой
Антимонопольщики проверят жалобы красноярцев на рост цен на хлеб
Минобороны безвозмездно передаст земельные участки для решения проблем обманутых дольщиков в Красноярске
Радио разыгрывает зимние шины!
Красноярцы не хотят жить выше 10 этажей
В Красноярске за незаконный вывоз строительного мусора изъяли два автомобиля
Красноярские художники нарисовали уличную картину площадью около 100 квадратных метров
В Красноярском крае в канализации нашли 4-месячный человеческий плод
В Красноярском крае автобус с 17 пассажирами слетел в кювет
В Красноярском крае продолжается сбор новых названий для аэропортов Красноярска и Норильска
В Красноярском крае водитель автобуса вернул пассажирке потерянные 65 тысяч рублей