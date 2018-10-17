2018-10-17T17:43:33+03:00
Экономика

Россельхознадзор признал фальсификатом сгущенку из Назарово

В составе продукта нашли растительные жиры
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Предпринимателя оштрафовалиПредпринимателя оштрафовалиФото: Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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Сотрудники Россеьхознадзора проверили на качество сгущенку, произведенную в Назарово. И вынесли вердикт: это фальсификат. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ведомства. К слову, неладное заподозрили сами потребители, они и инициировали проверку, обратившись к специалистам. Те и проверили состав сгущенного молока с сахаром с массовой долей жира 8,5 процентов.

- Выявлено наличие в жировой фазе фитостеринов, подтверждающих содержание растительных масел или жиров, - рассказали эксперты. - Итоги исследований свидетельствуют о фальсификации молочной продукции жирами немолочного происхождения.

Добавим, что помимо полок супермаркетов по всему краю, эту сгущенку поставляли в социальные учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа. Известно, что производителя наказали рублем: оштрафовали на 50 тысяч рублей и выдали предписание и представление о прекращении действия декларации.

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