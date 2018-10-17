2018-10-17T10:27:28+03:00
Происшествия

Борт авиакомпании «Россия» в Красноярск экстренно посадили в Сыктывкаре из-за болезни пассажира

Его сняли с рейса
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Самолет посадили из-за пассажираСамолет посадили из-за пассажираФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярск пассажиры рейса № 6573, принадлежащего авиакомпании «Россия» (ГК «Аэрофлот») и вылетевшего из Санкт-Петербурга сегодня утром, добирались с приключениями: борт вынужденно приземлился в Сыктывкаре. Причиной экстренной посадки стало то, что у одного из пассажиров во время полета резко ухудшилось состояние здоровья.

Как сообщили в авиакомпании, командир корабля принял решение не рисковать здоровьем пассажира и приземлил борт в Сыктывкаре. Там всем остальным летевшим в Красноярск пришлось час прождать вылета. Самого пассажира с рейса сняли, медики оказывают ему помощь, о его состоянии пока ничего не сообщается. Как и о том, какое именно заболевание привело к экстренной ситуации. Известно, что это не единственный борт с задержкой вылета на сегодня. По той же причине в Красноярске пришлось задержать вылет рейса в Санкт-Петербург - пассажиру стало плохо.

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