2018-10-17T09:43:04+03:00
Общество

Россельхознадзор и прокуроры поймали золотодобытчиков на загрязнении Енисея

В анализах воды найдены следы нефтепродуктов, меди и железа
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В пробах воды из Енисея - остатки меди и железаВ пробах воды из Енисея - остатки меди и железаФото: Мария ЛЕНЦ
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Россельхознадзор совместно с прокуратурой проводит проверку на территории Партизанского района края. Инспекторы и надзорники проверили соблюдение закона о недрах при добыче россыпного золота ООО «Белогорье» и ООО «Хабайдак». Выявлено вопиющее загрязнение реки сточными водами. В пробах воды из Енисея обнаружены следы нефтепродуктов, меди и железа, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Помимо этого, у недропользователей отсутствуют разрешения, нет лицензий на некоторые виды работ. Как рассказали в краевой прокуратуре, руководителям предприятий грозит солидный штраф - возбуждены дела об административных правонарушениях. Руководителям направлены требования об устранении нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. Каким образом, в каком размере и когда они будут возмещать вред, причиненный экосистеме реки, - не сообщается.

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