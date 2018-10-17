В Красноярке на месте грязного пустыря открыли новый сквер

17 Окт. 09:05 2018-10-17T09:05:13+03:00

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В микрорайоне Иннокентьевский на месте рязного пустыря разбили сквер. Как рассказали в администрации Советского района, его обустроили рядом с многоэтажкой по Молокова, 8. Название сквера полностью соответствует сути созидательных изменений - «Зеленый». Площадь сквера - более 15 тысяч квадратных метров. Небольшой островок природы среди многоэтажек попросили сделать сами жители. Теперь там есть аллеи для пеших прогулок и скамейки для отдыха, организованы парковочные места.

Торжественно открыли сквер накануне, 16 октября. Жители окрестных домов и учащиеся близлежащей школы № 154 пришли полюбоваться на преображение ранее замусоренного пустыря. Помимо аллей для прогулок здесь вскоре появится и спортивная зона с уличными тренажерами. К слову, жители района не просто пожелали разбить здесь сквер, но и финансово поучаствовали в его появлении.