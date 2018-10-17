2018-10-17T08:49:29+03:00
Происшествия

В Красноярске ВАЗ сбил перебегавшего дорогу на «красный»  пешехода

43-летнего мужчину госпитализировали
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Красноярске в районе Ботанического бульвара,18 сбили пешехода. Как рассказали в ГИБДД, авария произошла вечером, 19.20. 43-летний мужчина переходил дорогу на запрещающий синал светофора по дорожной зебре, когда в него на скорости врезался ВАЗ-2114 под управлением 20-летнего водителя.

От удара сбитого мужчину подкинуло, и он отлетел на несколько метров в сторону. Медики прибыли на место аварии очень быстро. Очевидцы сообщают, что к моменту из прибытия раненый был еще жив. И отмечают, что аварии в этом районе неудивительны. Светофор здесь установлен не так давно, и люди еще не привыкли к его наличию, идут, не обращая внимания на то, какой сигнал горит. Сотрудники ГИБДД в данный момент устанавливают все обстоятельства происшествия, после этого будет ясна степень вины каждого участника ДТП.

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