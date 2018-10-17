Жители Красноярска все чаще отказываются отдавать детей в школы

17 Окт. 08:09 2018-10-17T08:09:29+03:00

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В Красноярске родители все чаще выбирают для своего ребенка домашнее обучение и отказываются от услуг школы, сообщает правление образования города. Сейчас в городе таким образом обучаются 850 детей, и ответственность за их уровень познаний полностью лежит на родителях. Цифра, к слову, больше в 4 раза, чем была еще пару лет назад. Некоторые, впрочем, выбирают смешанную форму обучения.

- Порядка 20 % «семейных» детей регулярно посещают школу, - говорят в управлении. - Ученики перешли на частичное семейное обучение — одни предметы они осваивают в учреждении, другие — самостоятельно. Как правило, этой возможностью пользуются дети, которые занимаются, например, в художественных или спортивных школах.

Для перехода на домашнее обучение требуется заявление от родителей. К слову, такая форма не помешает получить аттестат. Правда, с условием, что ученик наравне со всеми сдаст ОГЭ и ЕГЭ.