2018-10-17T07:50:05+03:00
Происшествия

Жительницу Красноярска оштрафовали за ложный донос об угоне автомобиля

Она дала свой ВАЗ покататься приятелю, а потом заявила об угоне
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Девушку предупреждали об уголовной ответственностиДевушку предупреждали об уголовной ответственностиФото: Мария ЛЕНЦ
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20 тысяч рублей заплатить жительница Красноярска за ложный донос об угоне автомобиля, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. Известно, что 22-летняя девушка подала заявление об угоне своего ВАЗ -21083 в начале года. Но полицейские выяснили, что якобы угнанную машину задержали на одном из постов ДПС. За рулем находился приятель девушки, у которого не было прав на вождение.

К слову, заявительницу предупредили об уголовной ответственности за ложную информацию, однако она упиралась. Машину эвакуировали на спецстоянку. Мотивом ложного доноса стало то, что владелице авто грозил 30-тысячный административный штраф, и, зная об этом, девушка попыталась избежать его, заявив об угоне.

- Было возбуждено уголовное дело по статье 306 УК РФ «Заведомо ложный донос», - сообщили в полиции. Суд наказал ее на 20 тысяч рублей, хотя статья предусматривает штраф в размере до 120 тысяч рублей, либо до 2 лет лишения свободы.

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