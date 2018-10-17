2018-10-17T10:10:50+03:00
Общество

Выбраны варианты названия аэропорта в Красноярске

В шорт-лист вошли имена знаменитых людей, чей жизненный путь тесно связан с городом
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Выбор названия продолжаетсяВыбор названия продолжаетсяФото: Мария ЛЕНЦ
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В рамках проекта «Великие имена России» прошло обсуждение названий для двух значимых аэропортов Красноярского края. Речь об аэропортах Красноярска и Норильска. По итогам обсуждений выбраны краткие списки тех, чье имя может стать названием для воздушных гаваней. Итак, для красноярского аэропорта составлен следующий список имен: Дмитрий Хворостовский, Василий Суриков, Валентин Войно-Ясенецкий, Виктор Астафьев, Иван Ярыгин, Тойво Ряннель. Для норильского - Николай Урванцев, Михаил Водопьянов, Николай Федоровский, Александр Сотников, Иван Масловский, Витольд Непокойчинский.

Как рассказали в правительстве края, жители региона также могут дополнить список своими предложеними. Вскоре состоится открытый опрос на эту тему.

- 21 октября будет сформирован лонг-лист с учетом всех мнений. 8 ноября Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам социологического опроса сформирует окончательный шорт-лист из трех фамилий для голосования, которое будет проводиться с 8 по 30 ноября на сайте великиеимена.рф, - рассказали о регламенте выбора названия в правительстве.

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