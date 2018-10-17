2018-10-17T07:02:39+03:00
Общество

Участковый из Норильска представит на всероссийском конкурсе Красноярский край

На региональном этапе конкурса «Лучший участковый» Амиран Мамуладзе обошел 9 претендентов
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Амиран Мамуладзе Фото: ГУ МВД по Красноярскому краюАмиран Мамуладзе Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю
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Лучшим участковым Красноярского края стал 34-летний майор полиции Амиран Мамуладзе из Норильска. На региональном этапе всероссийского конкурса «Народный участковый» он обошел девять претендентов, набрав 1 469 голосов, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. Напомним, голосование длилось с 7 октября, и сегодня ночью определился победитель.

Известно, что в органах победитель работает с 2006 года, участковым - с 2014 года в ОВД номер 1 Норильска, женат, в семье - двое детей. На территории участкового 16 жилыж домов, объекты культуры, торговый центр, несколько медучреждений. За год на его территории не произошло ни одного резонансного преступления. Сейчас полицейский присматривает за 99 человеками - это условно-досрочно освобожденные, владельцы оружия и ранее судимые.

- В идеале каждый участковый на вверенном ему участке должен знать всех жителей в лицо и хотя бы раз в год посетить каждую квартиру, - считает победитель конкурса.

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