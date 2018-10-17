2018-10-17T07:30:38+03:00
Происшествия

В Красноярске осудят бизнесмена, провернувшего аферу на 20 миллионов рублей

Мужчина продал фиктивные долги предприятий перед своим бизнесом знакомому и сбежал за границу
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Мужчине грозит до 10 лет лишения свободыМужчине грозит до 10 лет лишения свободыФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске предпринимателя, ровернувшего крупную аферу на 20 миллионов рублей, отправили под суд. Он продал фиктивные долги предприятий своему приятелю и сбежал за границу, сообщает ГСУ ГУ МВД по Красноярскому краю.

Как рассказали полицейские, 59-летний бизнесмен оценил долги (которых по факту не было) в 20 миллионов рублей, документы, подтверждающие эти суммы оказались фиктивными. Как только знакомый перевел деньги на счет его фирмы, бизнесмен начал ими распоряжаться по своему усмотрению. Возбудили уголовное дело, а предприниматель дал подписку о невыезде, несмотря на которую скрылся за границей.

Бизнесмена объявили в розыск и задержали в феврале 2018 года. Сейчас предприниматель находится под стражей. Расследование уголовного дела в отношении него окончено, материалы переданы в суд. Известно, что бизнесмену грозит до 10 лет лишения свободы.

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